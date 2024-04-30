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У Франції заявили про масовані пропагандистські атаки РФ перед виборами до Європарламенту

Фото: пропагандистські атаки Росії в ЄС (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Практично всі країни Європейського Союзу стали мішенню для російської інтернет-пропаганди на тлі майбутніх виборів до Європарламенту, які відбудуться на початку червня.

Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зауважив Барро, зусилля французького уряду щодо боротьби з іноземним втручанням та дезінформацією виявили понад 30 нових вебсайтів, які розповсюджують прокремлівську пропаганду всією Європою.

У виданні зазначають, що це доповнює вже виявлені 193 домени.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що 25 із 27 країн-членів ЄС стали об'єктами таких нападів протягом останніх місяців.

Держсекретар Франції у справах Європи зазначив, що дані інтернет-операції спрямовані на дестабілізацію громадської думки перед голосуванням.

Під час виступу перед журналістами разом зі своїми німецькими та польськими колегами, він закликав соціальні платформи блокувати вебсайти, які беруть участь в операціях іноземного втручання.

Гібридні атаки РФ

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак перед президентськими виборами і референдумом про вступ до Європейського Союзу.

Як ми розповідали раніше, Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів президента". У відповідь Молдова викликала "на килим" посла РФ.

Також днями російська пропаганда запустила черговий фейк про Україну. Зокрема, що Київ готується почати переговори з Кремлем у червні.

Крім того, у РФ намагаються посіяти паніку серед українського населення фейками про наступ російських військ на Сумську та Харківську області.

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