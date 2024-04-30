У Франції заявили про масовані пропагандистські атаки РФ перед виборами до Європарламенту

Гібридні атаки РФ

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак перед президентськими виборами і референдумом про вступ до Європейського Союзу.

Як ми розповідали раніше, Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів президента". У відповідь Молдова викликала "на килим" посла РФ.

Також днями російська пропаганда запустила черговий фейк про Україну. Зокрема, що Київ готується почати переговори з Кремлем у червні.

Крім того, у РФ намагаються посіяти паніку серед українського населення фейками про наступ російських військ на Сумську та Харківську області.

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