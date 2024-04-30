Во Франции заявили о массированных пропагандистских атаках РФ перед выборами в Европарламент

Практически все страны Европейского Союза стали мишенью для российской интернет-пропаганды на фоне предстоящих в начале июня выборов в Европарламент.
Об этом заявил госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отметил Барро, усилия французского правительства по борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией обнаружили более 30 новых вебсайтов, распространяющих прокремлевскую пропаганду по всей Европе.
В издании отмечают, что это дополняет уже обнаруженные 193 домена.
Министерство иностранных дел Франции сообщило, что 25 из 27 стран-членов ЕС стали объектами подобных нападений в течение последних месяцев.
Госсекретарь Франции по делам Европы отметил, что данные интернет-операции направлены на дестабилизацию общественного мнения перед голосованием.
Во время выступления перед журналистами вместе со своими немецкими и польскими коллегами он призвал социальные платформы блокировать вебсайты, участвующие в операциях иностранного вмешательства.
Напомним, по информации британской разведки, Россия планирует нацелить на Молдову волну так называемых гибридных атак перед президентскими выборами и референдумом о вступлении в Европейский Союз.
Как мы рассказывали ранее, Россия опубликовала в Приднестровье бюллетени для "выборов президента". В ответ Молдова вызвала "на ковер" посла РФ.
Также на днях российская пропаганда запустила очередной фейк по Украине. В частности, Киев готовится начать переговоры с Кремлем в июне.
Кроме того, в РФ пытаются посеять панику среди украинского населения фейками о наступлении российских войск в Сумскую и Харьковскую области.
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