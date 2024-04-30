У Франції заявили про масовані пропагандистські атаки РФ перед виборами до Європарламенту

Практично всі країни Європейського Союзу стали мішенню для російської інтернет-пропаганди на тлі майбутніх виборів до Європарламенту, які відбудуться на початку червня.

Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Під час виступу перед журналістами разом зі своїми німецькими та польськими колегами, він закликав соціальні платформи блокувати вебсайти, які беруть участь в операціях іноземного втручання.

Держсекретар Франції у справах Європи зазначив, що дані інтернет-операції спрямовані на дестабілізацію громадської думки перед голосуванням.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що 25 із 27 країн-членів ЄС стали об'єктами таких нападів протягом останніх місяців.

У виданні зазначають, що це доповнює вже виявлені 193 домени.

Як зауважив Барро, зусилля французького уряду щодо боротьби з іноземним втручанням та дезінформацією виявили понад 30 нових вебсайтів, які розповсюджують прокремлівську пропаганду всією Європою.

Гібридні атаки РФ

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак перед президентськими виборами і референдумом про вступ до Європейського Союзу.

Як ми розповідали раніше, Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів президента". У відповідь Молдова викликала "на килим" посла РФ.

Також днями російська пропаганда запустила черговий фейк про Україну. Зокрема, що Київ готується почати переговори з Кремлем у червні.

Крім того, у РФ намагаються посіяти паніку серед українського населення фейками про наступ російських військ на Сумську та Харківську області.

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