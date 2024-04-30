Во Франции заявили о массированных пропагандистских атаках РФ перед выборами в Европарламент

Практически все страны Европейского Союза стали мишенью для российской интернет-пропаганды на фоне предстоящих в начале июня выборов в Европарламент.

Об этом заявил госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отметил Барро, усилия французского правительства по борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией обнаружили более 30 новых вебсайтов, распространяющих прокремлевскую пропаганду по всей Европе.

В издании отмечают, что это дополняет уже обнаруженные 193 домена.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что 25 из 27 стран-членов ЕС стали объектами подобных нападений в течение последних месяцев.

Госсекретарь Франции по делам Европы отметил, что данные интернет-операции направлены на дестабилизацию общественного мнения перед голосованием.

Во время выступления перед журналистами вместе со своими немецкими и польскими коллегами он призвал социальные платформы блокировать вебсайты, участвующие в операциях иностранного вмешательства.