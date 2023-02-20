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У Франції закликали МВФ виділити 15 млрд євро на підтримку України

Фото: Міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мер (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародному валютному фонду треба виділити 15 мільярдів євро на підтримку України протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки та фінансів Франції Бруно ле Мера, яку приводить Le Figaro.

Також міністр закликав посилити економічні санкції проти Росії.

"Ми працюємо над програмою МВФ для України, яка може скласти майже 15 мільярдів євро протягом чотирьох років. Крім підтримки, що надається Європою, крім підтримки, яку надають країни G7, важливо, щоб МВФ мобілізував зусилля для України", - йдеться у його заяві.

Бруно ле Мер додав, що економічні санкції проти РФ ефективні. За його словами, вони дозволили практично вдвічі скоротити доходи Росії від продажу нафти.

"Вони дозволили повністю зруйнувати російські виробничо-збутові ланцюжки, особливо в таких стратегічних галузях, як аеронавтика або автомобілебудування", - додав міністр.

Нагадаємо, що голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перебуває у Києві для зустрічей з українською владою.

Міжнародний валютний фонд невдовзі завершить підготовку програми підтримки України. На даному етапі роботи над ним - план має бути схвалений керівництвом Фонду.

Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації.

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