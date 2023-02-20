Во Франции призвали МВФ выделить 15 млрд евро в поддержку Украины

Также министр призвал ужесточить экономические санкции против России.

"Мы работаем над программой МВФ для Украины, которая может составить почти 15 миллиардов евро в течение четырех лет. Помимо поддержки, оказываемой Европой, кроме поддержки, предоставляемой странами G7, важно, чтобы МВФ мобилизовал усилия для Украины", - говорится в его заявлении.

Бруно ле Мэр добавил, что экономические санкции против РФ эффективны. По его словам, они позволили практически вдвое сократить доходы России от продаж нефти.

"Они позволили полностью разрушить российские производственно-сбытовые цепочки, особенно в таких стратегических отраслях, как аэронавтика или автомобилестроение", - добавил министр.