Глава МВФ приїхала до Києва: з ким вона зустрінеться

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перебуває у Києві для зустрічей з українською владою.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його інформацією, у Георгієвої заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Національного банку Андрієм Пишним.

Зазначимо, це перший візит Георгієвої до Києва.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен наголошує на необхідності збільшення фінансової підтримки України, включаючи нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду.