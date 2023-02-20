ua ru
Пн, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МВФ приїхала до Києва: з ким вона зустрінеться

Новость на русском →
Україна, Понеділок 20 лютого 2023 14:20
Глава МВФ приїхала до Києва: з ким вона зустрінеться Фото: голова МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перебуває у Києві для зустрічей з українською владою.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його інформацією, у Георгієвої заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Національного банку Андрієм Пишним.

Зазначимо, це перший візит Георгієвої до Києва.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен наголошує на необхідності збільшення фінансової підтримки України, включаючи нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду.

Раніше глава МВФ Крістіна Георгієва заявила, що для схвалення повноцінної програми підтримки України з виділенням кредитних коштів залишилося кілька тижнів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України МВФ
NEWS
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
DAILY
По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна