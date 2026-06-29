У Франції назвали США винними у смертельній спеці в Європі
У Франції вважають, що Сполучені Штати частково відповідальні за рекордну спеку, яка охопила європейські країни
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Така заява пролунала після хвилі глузувань американців через відсутність кондиціонерів у багатьох французьких будинках.
Чому у Франції згадали про США
Заступниця мера Парижа з міжнародних відносин Одрі Пульвар відреагувала на дописи американських туристів, експатів і користувачів соцмереж, які висміювали французів через відсутність кондиціонерів.
Посадовиця наголосила, що така критика є недоречною, адже США залишаються одним із найбільших джерел викидів парникових газів.
"Як друга за величиною країна-джерело викидів парникових газів у світі, ви несете значну відповідальність за глобальне потепління та наслідки, які ми, у Франції, зараз відчуваємо”, - наголосила Одрі Пульвар.
Вона також зазначила, що близько 90% американських міст широко використовують кондиціонери, які теж впливають на довкілля.
"Тож, будь ласка, досить лекцій. Просто почніть робити свою справу. З повагою", - заявила посадовиця.
Французи змінюють ставлення до кондиціонерів
За даними The Telegraph, кондиціонери мають лише близько чверті французьких домогосподарств. Протягом багатьох років у країні до них ставилися стримано через екологічні міркування.
Втім, рекордна спека останніх днів змінила ситуацію. У багатьох магазинах швидко розкупили портативні кондиціонери, а покупці вишиковувалися в черги, щоб придбати техніку одразу після нового завезення.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики США Кріс Райт висміяв спеку в Європі та заявив, що холод забирає більше людських життів.
Нещодавно уряди Великої Британії, Франції, Іспанії та Італії попереджали своїх громадян про загрозу для їхнього життя. Втім, американський міністр виступив із принципово іншою оцінкою ситуації.
Спека в Європі
У травні Європа пережила один із найспекотніших травнів за всю історію спостережень - у низці країн Західної Європи побиті температурні рекорди на тлі аномально ранньої хвилі спеки.
Вже у червні континент накрила нова хвиля - температура в багатьох країнах перевищила +40°C. Рекорди оновили Німеччина, Чехія, Польща та Угорщина.
Спека спричинила проблеми з транспортом і створила додаткове навантаження на енергосистеми.