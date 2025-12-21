У Франції стюарда Єлисейського палацу викрили на обкраданні резиденції Макрона: що відомо
У Франції троє чоловіків постануть перед судом за звинуваченням у масштабних крадіжках у Єлисейському палаці, резиденції президента країни. Сума збитків, за попередніми підрахунками, може досягати 40 тисяч євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Цього тижня правоохоронці заарештували стюарда, який працював у Єлисейському палаці, звинувативши його в крадіжці столових приладів та елементів сервірування столу. Вартість вкраденого, як заявив головний стюард резиденції президента Франції Еммануеля Макрона, коливається від 15 до 40 тисяч євро.
Севрська фарфорова мануфактура, яка є офіційним постачальником палацу, повідомила про кілька зниклих предметів, які було виявлено на сайтах онлайн-аукціонів. Правоохоронці почали розслідування та досить швидко вийшли на одного зі стюардів резиденції.
Чоловік перебував у стосунках з менеджером компанії, яка займається онлайн-продажами. В обліковому записі підозрюваного на сайті аукціонів виявили виставлені на продажу лоти - попільнички "Французькі ВПС" та "Севрська мануфактура". Вони виготовлялися на замовлення Єлисейського палацу.
Після цього в особистій шафці стюарда, його автомобілі та будинку провели обшуки та знайшли понад 100 вкрадених предметів, в тому числі - мідні каструлі, севрський фарфор, статуетка Рене Лаліка та келихи для шампанського Baccarat.
Стюарда, менеджера та одного з одержувачів викрадених предметів затримали 16 грудня. Вилучені речі повернули до Єлисейського палацу. Перед судом підозрювані постануть вже 26 лютого 2026 року: їм загрожує до 10 років за ґратами та штраф у 150 тисяч євро.
Пограбування Лувру 19 жовтня: що відомо
Нагадаємо, що у жовтні четверо злодіїв у масках викрали вісім ювелірних виробів із найвідвідуванішого музею світу - Лувру. Вартість коштовностей, які втратив Лувр, оцінили у 102 мільйони доларів. Пограбування музею тривало всього сім хвилин, що викликало національний резонанс.
1 листопада грабіжників з Лувру затримали на стадіоні в Парижі перед футбольним матчем. Були заарештовані чотири особи. Пізніше затримали ще трьох.
Як з'ясувало слідство, гучне пограбування Лувру здійснила група дрібних злочинців, а не професійні мафіозі. При цьому коштовності досі не знайдені. Частину з підозрюваних відправили під варту, а інших помістили під домашній арешт.