ua en ru
Нд, 21 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Франції стюарда Єлисейського палацу викрили на обкраданні резиденції Макрона: що відомо

Франція, Неділя 21 грудня 2025 19:14
UA EN RU
У Франції стюарда Єлисейського палацу викрили на обкраданні резиденції Макрона: що відомо
Автор: Антон Корж

У Франції троє чоловіків постануть перед судом за звинуваченням у масштабних крадіжках у Єлисейському палаці, резиденції президента країни. Сума збитків, за попередніми підрахунками, може досягати 40 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Цього тижня правоохоронці заарештували стюарда, який працював у Єлисейському палаці, звинувативши його в крадіжці столових приладів та елементів сервірування столу. Вартість вкраденого, як заявив головний стюард резиденції президента Франції Еммануеля Макрона, коливається від 15 до 40 тисяч євро.

Севрська фарфорова мануфактура, яка є офіційним постачальником палацу, повідомила про кілька зниклих предметів, які було виявлено на сайтах онлайн-аукціонів. Правоохоронці почали розслідування та досить швидко вийшли на одного зі стюардів резиденції.

Чоловік перебував у стосунках з менеджером компанії, яка займається онлайн-продажами. В обліковому записі підозрюваного на сайті аукціонів виявили виставлені на продажу лоти - попільнички "Французькі ВПС" та "Севрська мануфактура". Вони виготовлялися на замовлення Єлисейського палацу.

Після цього в особистій шафці стюарда, його автомобілі та будинку провели обшуки та знайшли понад 100 вкрадених предметів, в тому числі - мідні каструлі, севрський фарфор, статуетка Рене Лаліка та келихи для шампанського Baccarat.

Стюарда, менеджера та одного з одержувачів викрадених предметів затримали 16 грудня. Вилучені речі повернули до Єлисейського палацу. Перед судом підозрювані постануть вже 26 лютого 2026 року: їм загрожує до 10 років за ґратами та штраф у 150 тисяч євро.

Пограбування Лувру 19 жовтня: що відомо

Нагадаємо, що у жовтні четверо злодіїв у масках викрали вісім ювелірних виробів із найвідвідуванішого музею світу - Лувру. Вартість коштовностей, які втратив Лувр, оцінили у 102 мільйони доларів. Пограбування музею тривало всього сім хвилин, що викликало національний резонанс.

1 листопада грабіжників з Лувру затримали на стадіоні в Парижі перед футбольним матчем. Були заарештовані чотири особи. Пізніше затримали ще трьох.

Як з'ясувало слідство, гучне пограбування Лувру здійснила група дрібних злочинців, а не професійні мафіозі. При цьому коштовності досі не знайдені. Частину з підозрюваних відправили під варту, а інших помістили під домашній арешт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Париж
Новини
У Грабовському тривають бої, ЗСУ намагаються витіснити ворога до РФ
У Грабовському тривають бої, ЗСУ намагаються витіснити ворога до РФ
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ