Во Франции стюарда Елисейского дворца уличили в обворовывании резиденции Макрона: что известно

Франция, Воскресенье 21 декабря 2025 19:14
UA EN RU
Во Франции стюарда Елисейского дворца уличили в обворовывании резиденции Макрона: что известно
Автор: Антон Корж

Во Франции трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в масштабных кражах в Елисейском дворце, резиденции президента страны. Сумма ущерба, по предварительным подсчетам, может достигать 40 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

На этой неделе правоохранители арестовали стюарда, работавшего в Елисейском дворце, обвинив его в краже столовых приборов и элементов сервировки стола. Стоимость украденного, как заявил главный стюард резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, колеблется от 15 до 40 тысяч евро.

Севрская фарфоровая мануфактура, которая является официальным поставщиком дворца, сообщила о нескольких пропавших предметах, которые были обнаружены на сайтах онлайн-аукционов. Правоохранители начали расследование и довольно быстро вышли на одного из стюардов резиденции.

Мужчина состоял в отношениях с менеджером компании, которая занимается онлайн-продажами. В аккаунте подозреваемого на сайте аукционов обнаружили выставленные на продажу лоты - пепельницы " Французские ВВС" и "Севрская мануфактура". Они изготавливались по заказу Елисейского дворца.

После этого в личном шкафчике стюарда, его автомобиле и доме провели обыски и нашли более 100 украденных предметов, в том числе - медные кастрюли, севрский фарфор, статуэтка Рене Лалика и бокалы для шампанского Baccarat.

Стюарда, менеджера и одного из получателей похищенных предметов задержали 16 декабря. Изъятые вещи вернули в Елисейский дворец. Перед судом подозреваемые предстанут уже 26 февраля 2026 года: им грозит до 10 лет за решеткой и штраф в 150 тысяч евро.

Ограбление Лувра 19 октября: что известно

Напомним, что в октябре четверо воров в масках похитили восемь ювелирных изделий из самого посещаемого музея мира - Лувра. Стоимость драгоценностей, которые потерял Лувр, оценили в 102 миллиона долларов. Ограбление музея длилось всего семь минут, что вызвало национальный резонанс.

1 ноября грабителей из Лувра задержали на стадионе в Париже перед футбольным матчем. Были арестованы четыре человека. Позже задержали еще троих.

Как выяснило следствие, громкое ограбление Лувра совершила группа мелких преступников, а не профессиональные мафиози. При этом драгоценности до сих пор не найдены. Часть из подозреваемых отправили под стражу, а остальных поместили под домашний арест.

