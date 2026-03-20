У Франції розповіли, як планують зняти блокаду Ормузької протоки

Що сталося

Макрон оголосив, що Франція розпочала консультації з ключовими партнерами щодо можливості створення механізму ООН для забезпечення безпеки протоки.

"Ми розпочали дослідницький процес, і найближчими днями побачимо, чи має він шанс на успіх", - заявив він.

Французький лідер уже провів переговори з двома ключовими гравцями:

Нарендра Моді - прем'єр-міністр Індії, розмова відбулася по телефону в четвер вранці

Антоніу Гутерріш - генеральний секретар ООН, приєднався до засідання Єврорада за обідом.

Після цього Макрон поінформував решту лідерів ЄС.

"Я думаю, що це те, що може допомогти. Я обачний, бо це залежить не лише від нас", - сказав Макрон, не розкриваючи деталей плану.

Чому це важливо

Іран фактично заблокував Ормузьку протоку - через неї проходить близько 20% світових поставок нафти. Через це ціни на енергоносії у світі зростають.

Лідери провідних країн світу висунули вимогу Ірану. Вони закликали розблокувати протоку, бо це становить загрозу глобальному миру та безпеці.