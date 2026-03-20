UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Франції розповіли, як планують зняти блокаду Ормузької протоки

11:42 20.03.2026 Пт
2 хв
Президент Франції Макрон ініціює механізм ООН
aimg Олена Чупровська
Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)

Франція ініціює переговори на рівні ООН, щоб відновити судноплавство через Ормузьку протоку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС у Брюсселі.

Що сталося

Макрон оголосив, що Франція розпочала консультації з ключовими партнерами щодо можливості створення механізму ООН для забезпечення безпеки протоки.

"Ми розпочали дослідницький процес, і найближчими днями побачимо, чи має він шанс на успіх", - заявив він.

Французький лідер уже провів переговори з двома ключовими гравцями:

  • Нарендра Моді - прем'єр-міністр Індії, розмова відбулася по телефону в четвер вранці
  • Антоніу Гутерріш - генеральний секретар ООН, приєднався до засідання Єврорада за обідом.

Після цього Макрон поінформував решту лідерів ЄС.

"Я думаю, що це те, що може допомогти. Я обачний, бо це залежить не лише від нас", - сказав Макрон, не розкриваючи деталей плану.

Чому це важливо

Іран фактично заблокував Ормузьку протоку - через неї проходить близько 20% світових поставок нафти. Через це ціни на енергоносії у світі зростають.

Лідери провідних країн світу висунули вимогу Ірану. Вони закликали розблокувати протоку, бо це становить загрозу глобальному миру та безпеці.

Тим часом на деяких АЗС ціни на пальне 20 березня злетіли одразу на 4 гривні за літр. Найбільші мережі підняли вартість як бензину, так і дизелю та автогазу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІранБлизький СхідЕммануель МакронФранціяООН