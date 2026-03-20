Во Франции рассказали, как планируют снять блокаду Ормузского пролива

11:42 20.03.2026 Пт
2 мин
Президент Франции Макрон инициирует механизм ООН
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)

Франция инициирует переговоры на уровне ООН, чтобы восстановить судоходство через Ормузский пролив.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС в Брюсселе.

Читайте также: Трамп отдал приказ: морские пехотинцы и F-35 США движутся к Ближнему Востоку

Что произошло

Макрон объявил, что Франция начала консультации с ключевыми партнерами о возможности создания механизма ООН для обеспечения безопасности пролива.

"Мы начали исследовательский процесс, и в ближайшие дни увидим, имеет ли он шанс на успех", - заявил он.

Французский лидер уже провел переговоры с двумя ключевыми игроками:

  • Нарендра Моди - премьер-министр Индии, разговор состоялся по телефону в четверг утром
  • Антониу Гутерриш - генеральный секретарь ООН, присоединился к заседанию Евросовета за обедом.

После этого Макрон проинформировал остальных лидеров ЕС.

"Я думаю, что это то, что может помочь. Я осторожен, потому что это зависит не только от нас", - сказал Макрон, не раскрывая деталей плана.

Почему это важно

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив - через него проходит около 20% мировых поставок нефти. Из-за этого цены на энергоносители в мире растут.

Лидеры ведущих стран мира выдвинули требование Ирану. Они призвали разблокировать пролив, потому что это представляет угрозу глобальному миру и безопасности.

Между тем на некоторых АЗС цены на топливо 20 марта взлетели сразу на 4 гривны за литр. Крупнейшие сети подняли стоимость как бензина, так и дизеля и автогаза.

Больше по теме:
ИранБлижний востокЭммануэль МакронФранцияООН