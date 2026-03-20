У Франції розповіли, як планують зняти блокаду Ормузької протоки
Франція ініціює переговори на рівні ООН, щоб відновити судноплавство через Ормузьку протоку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС у Брюсселі.
Що сталося
Макрон оголосив, що Франція розпочала консультації з ключовими партнерами щодо можливості створення механізму ООН для забезпечення безпеки протоки.
"Ми розпочали дослідницький процес, і найближчими днями побачимо, чи має він шанс на успіх", - заявив він.
Французький лідер уже провів переговори з двома ключовими гравцями:
- Нарендра Моді - прем'єр-міністр Індії, розмова відбулася по телефону в четвер вранці
- Антоніу Гутерріш - генеральний секретар ООН, приєднався до засідання Єврорада за обідом.
Після цього Макрон поінформував решту лідерів ЄС.
"Я думаю, що це те, що може допомогти. Я обачний, бо це залежить не лише від нас", - сказав Макрон, не розкриваючи деталей плану.
Чому це важливо
Іран фактично заблокував Ормузьку протоку - через неї проходить близько 20% світових поставок нафти. Через це ціни на енергоносії у світі зростають.
Лідери провідних країн світу висунули вимогу Ірану. Вони закликали розблокувати протоку, бо це становить загрозу глобальному миру та безпеці.
Тим часом на деяких АЗС ціни на пальне 20 березня злетіли одразу на 4 гривні за літр. Найбільші мережі підняли вартість як бензину, так і дизелю та автогазу.