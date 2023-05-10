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У Франції почали розслідування через загибель журналіста AFP на Донбасі

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Франція, Середа 10 травня 2023 21:14
У Франції почали розслідування через загибель журналіста AFP на Донбасі Фото: французька прокуратура розпочала розслідування (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В середу, 10 травня, Національна антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування за фактом смерті відеожурналіста Армана Сольдіна з агентства AFP, який загинув під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FRANCE 24.

32-річний Солдін загинув, коли він і його колеги з AFP потрапили під обстріл ракетами "Град" у вівторок, 9 травня, коли вони були з українськими військами перебували поблизу Часового Яру, на Донбасі.

Французьке розслідування буде проводитися OCLCH, слідчим відділом, який спеціалізується на злочинах проти людяності та злочинах на ґрунті ненависті, і намагатиметься визначити точні обставини смерті Солдіна.

За даними правозахисних груп, його смерть збільшила кількість журналістів, фіксаторів або водіїв медіа-команд, убитих після вторгнення Росії в Україну понад рік тому, щонайменше до 11.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли про загибель французького журналіста.

Раніше ми також писали, що в Бахмуті 13 березня загинув військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик.

Також ми повідомляли, що у боях з російськими окупантами загинув військовий ЗСУ, журналіст Володимир Мукан.

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