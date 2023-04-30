"Випала честь служити в час війни": у бою за Бахмут загинув офіцер і журналіст Володимир Мукан

На війні, у боях із російськими окупантами, загинув військовий ЗСУ, журналіст Володимир Мукан. Життя українського захисника обірвалося на найгарячішій ділянці фронту - у Бахмуті, під час виконання бойового завдання.

Про це 30 квітня повідомили близькі та колеги воїна у мережі.

Загибель журналіста та військового настала вчора, у суботу.

"29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ", - йдеться у його акаунті на сторінці у Facebook.

Також у публікації повідомляється, що про дату та місце прощання з воїном інформацію буде оголошено пізніше.

Володимир Мукан, воїн ЗСУ та журналіст (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Якраз учора, незадовго до загибелі, Мукан виклав у мережі фото з Бахмута.

"Так виглядає земля там, де цілодобово стріляють, на 0. Засіяна металом, порохом, уламками та небезпекою... на десятиріччя", - підписав український захисник кадр.

Володимир Мукан показав фото з Бахмута, де продовжується оборона від російських окупантів (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Додамо, що Мукан близько тижня тому з гордістю написав, що став офіцером, хоча й не думав, що йому доведеться служити в лавах армії.

"Став офіцером Збройних Сил України! Ніколи не думав, що буду військовим. Але випала честь служити в час війни і отримати погон молодшого лейтенанта саме в зоні бойових дій на найгарячішому напрямі", - зазначав пан Володимир 21 квітня.

Володимир Мукан отримав звання молодший лейтенант ЗСУ (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Також він подякував командиру батальйону під позивним "Тринадцятий" і всім тим, хто "завжди підтримував мене та лишається пліч-о-пліч".

"Служу українському народу!" - написав Мукан.

Володимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Українці у коментарях до публікацій на сторінці пана Володимира сумують через загибель захисника, талановитого журналіста, зазначають, що трагічна звістка стала справжнім шоком. Звучать слова підтримки його рідним та близьким, вдячності за мужність у відсічі ворожої інтервенції, за хоробрість у захисті батьківщини від російських загарбників.

Царство небесне захиснику України! Герої не вмирають!

Царство Небесне.... Вічна пам'ять

Який жах та біль… Світла пам'ять Герою…

Не може бути!

О Боже, ні! Щирі співчуття...

Не віриться... Царство Небесне!

Що за жесть, всього кілька днів тому - щасливий, націлений. Тож повірити неможливо. Вічна пам'ять Володі! Дуже боляче

Володя, як же так…

Вічна пам'ять Володі! Дуже боляче

Ох. Мої співчуття всім близьким та рідним.

Світла пам'ять та царство небесне!

Який жах…. не віриться…. не хочу вірити…. Спочивай з Богом! Дякую тобі, Володю! Дякую, герой! Вічна тобі пошана та пам'ять у наших серцях! З теплом і вдячністю згадуватиму тебе завжди! Не можу повірити .... Який сум і біль ...

Невимовно сумно... Навіки Слава Герою!

Володимир Мукан (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)

Володимир Мукан народився у Черкасах, але проживав у Києві. До того як зі зброєю в руках став на захист України від російських окупантів, працював журналістом у багатьох виданнях, вів авторську передачу про авто та захоплювався мотоциклетним спортом, а також ретромашинами.

Навчався в Університеті ім. Тараса Шевченка на філолога також працював в Університеті державної фіскальної служби України, ECO CARS, Old Car Land (Всеукраїнський фестиваль ретро техніки).

У пана Володимира залишилася дружина, вдома на нього чекала дружина.

Володимир Мукан, журналіст та захисник України (фото: facebook.com/volodymyr.mukan)