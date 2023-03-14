Війна забирає найкращих: у Бахмуті загинув оператор "Суспільного" Олексій Ольховик

У Бахмуті 13 березня загинув військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик. Він із початку повномасштабного вторгнення РФ був у фронті.

Подробиці смерті Олексія Ольховика

"Наше перше відрядження на війну було в Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж Бахмуті. Колись ти мені сказав, що якби я тебе не взяла з собою на війну за часів ООС, ти б напевно, і не пішов би на війну повномасштабну. І, знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді", - написала колега Олексія журналістка Анастасія Жук.

Журналіст розповіла, що з початком повномасштабного вторгнення Олексій Ольховик приєднався до 241 бригади тероборони Києва, але згодом його відправили на фронт до Донецької області.

Потім отримав поранення, лежав у лікарні, але вирішив знову повернутися до Бахмута.

"Ми мали зняти з тобою фільм. Короткометражний. А потім і повний метр. Складали сценарій. Малювали розкадрування. Я обіцяю тобі, що зніму фільм. І не один. Ти багато чого навчив мене. І в роботі, і в житті. Дякую тобі за те, що був, є і будеш у моєму житті», – з болем написала колега Олексія.

У Олексія залишилася кохана дружина та дочка Єва, якій скоро буде лише рік.

Усі подробиці похорону повідомлять потім.

Олексій Ольховик загинув у Бахмуті 13 березня (фото: Анастасія Жук/Facebook)