Во Франции начали расследование из-за гибели журналиста AFP на Донбассе

В среду, 10 мая, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по факту смерти видеожурналиста Армана Сольдина из агентства AFP, который погиб под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FRANCE 24.

32-летний Солдин погиб, когда он и его коллеги из AFP попали под обстрел ракетами "Град" во вторник, 9 мая, когда они были с украинскими войсками находились вблизи Часового Яра, на Донбассе.

Французское расследование будет проводиться OCLCH, следственным отделом, который специализируется на преступлениях против человечности и преступлениях на почве ненависти, и будет пытаться определить точные обстоятельства смерти Солдина.

По данным правозащитных групп, его смерть увеличила количество журналистов, фиксаторов или водителей медиа-команд, убитых после вторжения России в Украину более года назад, по меньшей мере до 11.

Напомним, вчера мы сообщали о гибели французского журналиста.

Ранее мы также писали, что в Бахмуте 13 марта погиб военный и оператор "Общественного" Алексей Ольховик.

Также мы сообщали, что в боях с российскими оккупантами погиб военный ВСУ, журналист Владимир Мукан.

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