На Донбасі через обстріл росіян загинув журналіст AFP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP у Twitter .

"Ми спустошені, дізнавшись про смерть журналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки звернені до його родини та близьких", - сказано у повідомленні видання.

При цьому в AFP зазначили, що Солдіна було вбито в результаті ракетного обстрілу біля Часового Яру.