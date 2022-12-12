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У Франції готуються до можливого "поштового тероризму", - ЗМІ

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Франція, Понеділок 12 грудня 2022 23:53
У Франції готуються до можливого "поштового тероризму", - ЗМІ Фото: у Франції попередили про можливі конверти з вибухівкою (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Генеральний секретаріат з питань оборони та національної безпеки Франції попередив урядові відомства, що ті можуть отримати пакунки з вибухівкою, як це вже відбувалось в Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Le Figaro.

В повідомленні генеральний секретар з питань оборони і нацбезпеки Франції Стефан Буйон пояснює, що необхідність застереження виникла після низки схожих інцидентів в Іспанії.

"Доцільно підтримувати зв’язок із нашими відомствами, а також із місцевими органами влади та життєво важливими установами щодо заходів, яких слід дотримуватися", – написав Буйон.

Історія з конвертами та вибухівкою

30 листопада до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час того, як його оглядав комендант. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.

Пізніше пакет із вибухівкою відправили і компанії Instalaza. Вона виробляє зброю, яку відправляють Україні як військову допомогу.

Крім того, служба безпеки Іспанії виявила ще одну посилку із бомбою. Цього разу її знайшли на авіабазі в Торрехон-де-Ардосі. Крім того, в будівлю Міністерства оборони Іспанії також надіслали пакет із вибухівкою. Це була вже четверта подібна посилка, отримана в Іспанії.

Але це ще не все: буквально 5 грудня стало відомо, що на поштовому відділенні в Іспанії вилучили ще три конверти з очима тварин, адресованих українським дипломатичним установам.

Детальніше про цю ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна: "Конверти з вибухівкою. Що відбувається в Іспанії і до чого тут Україна".

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