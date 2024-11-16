У Франції чоловік захопив у заручники персонал ресторану

У Франції чоловік взяв в заручники персонал в ресторані батька. Поліція оточила будівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Нагадаємо, що минулого року озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу, аеропорт призупинив роботу.
Наступного дня після інциденту поліція повідомляла, що чоловік досі тримав в заручниках дитину і висунув вимоги поліції.
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