Во Франции мужчина захватил в заложники персонал ресторана

Напомним, что в прошлом году вооруженный мужчина протаранил на автомобиле терминал аэропорта немецкого города Гамбург. Он выехал на взлетно-посадочную полосу, аэропорт приостановил работу.

На следующий день после инцидента полиция сообщала, что мужчина до сих пор держал в заложниках ребенка и выдвинул требования полиции.

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