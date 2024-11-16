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Во Франции мужчина захватил в заложники персонал ресторана

Фото: во Франции мужчина удерживает заложников в ресторане отца (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во Франции мужчина взял в заложники персонал в ресторане отца. Полиция оцепила здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Напомним, что в прошлом году вооруженный мужчина протаранил на автомобиле терминал аэропорта немецкого города Гамбург. Он выехал на взлетно-посадочную полосу, аэропорт приостановил работу.

На следующий день после инцидента полиция сообщала, что мужчина до сих пор держал в заложниках ребенка и выдвинул требования полиции.

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