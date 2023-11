В аеропорту Гамбурга чоловік досі тримає в заручниках дитину і висунув вимоги поліції

За інформацією поліції, чоловік хоче полетіти з донькою до Туреччини. Він вимагає організувати виліт. Станом на ранок чоловік забарикадувався у машині з 4-річною дівчинкою. Поліція веде переговори з ним.

Також відомо, що незадовго до того, як чоловік вчинив стрілянину і прорвався в аеропорт його дружина зателефонувала до поліції. Жінка попередила, що її чоловік прямує з дитиною до аеропорту.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що зловмисник вкрав дитину у матері та втік з нею. Чоловіку, ймовірно, 35 років. Він є етнічним турком з Нижньої Саксонії. Причиною дій чоловіка могла бути суперечка про опіку над дитиною.

#Germany Hamburg airport closed after man drives through gate. A 35-year-old man drove a car through a barrier onto the grounds of the #Hamburg airport. Police described it as a custody dispute pic.twitter.com/acfSKV1Lee