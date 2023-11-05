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В аеропорту Гамбурга чоловік досі тримає в заручниках дитину і висунув вимоги поліції

Гамбург, Неділя 05 листопада 2023 09:33
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В аеропорту Гамбурга чоловік досі тримає в заручниках дитину і висунув вимоги поліції Фото: в аеропорту Гамбурга чоловік досі тримає в заручниках дитину (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловік, який вчора прорвався в аеропорт німецького Гамбурга, досі тримає у заручниках 4-річну дитину. Він вимагає відпустити їх до Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією поліції, чоловік хоче полетіти з донькою до Туреччини. Він вимагає організувати виліт. Станом на ранок чоловік забарикадувався у машині з 4-річною дівчинкою. Поліція веде переговори з ним.

Також відомо, що незадовго до того, як чоловік вчинив стрілянину і прорвався в аеропорт його дружина зателефонувала до поліції. Жінка попередила, що її чоловік прямує з дитиною до аеропорту.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що зловмисник вкрав дитину у матері та втік з нею. Чоловіку, ймовірно, 35 років. Він є етнічним турком з Нижньої Саксонії. Причиною дій чоловіка могла бути суперечка про опіку над дитиною.

Що цьому передувало

Ввечері 4 листопада озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу, аеропорт призупинив роботу.

Повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось подібне до "коктейлів Молотова". У машині чоловік утримує дитину. Ймовірно, свою доньку.

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Гамбург аеропорт дитина полиция
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