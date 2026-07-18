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У Франції через спеку загинуло майже 3000 людей за тиждень

02:00 18.07.2026 Сб
2 хв
Реальні цифри можуть виявитися ще вищими за нинішні оцінки
aimg Катерина Коваль
У Франції через спеку загинуло майже 3000 людей за тиждень Фото: цьогорічну спеку вважають рекордною (Getty Images)
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Через рекордну спеку наприкінці червня смертність у регіоні Іль-де-Франс зросла більш ніж удвічі порівняно з нормою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Скільки людей загинуло

У період з 22 по 28 червня в регіоні Іль-де-Франс зафіксували значне зростання смертності на тлі хвилі спеки. За оновленими даними, різниця між очікуваною та фактичною кількістю смертей становила 122%, або 1565 додаткових випадків.

Загалом смертність у регіоні перевищила звичайний рівень майже удвічі - близько 3000 смертей.

Хто найбільше постраждав

"Йшлося переважно про людей старших 65 років - 82,4% усіх смертей", - уточнили в агентстві, додавши, що навіть ці нові оцінки можуть бути заниженими порівняно з реальністю.

Чому попередні дані були неповними

На початку липня агентство вже публікувало перші оцінки надлишкової смертності - тоді йшлося про понад 2000 смертей по всій Франції (приблизно 30% зростання на національному рівні, і понад 62% - в Іль-де-Франс).

Однак ці цифри базувались лише на електронних свідоцтвах про смерть і порівнювались із попереднім тижнем, який уже характеризувався сильною спекою.

Нові оцінки, опубліковані в п'ятницю, є повнішими - вони враховують і паперові свідоцтва про смерть, а порівняння тепер ведеться саме з нормальним рівнем смертності, а не з попереднім аномальним тижнем.

Що було далі

Наступного тижня настало коротке затишшя перед новою хвилею спеки, яка зараз добігає кінця. Втім, повернення до норми так і не відбулось - надлишкова смертність у ці дні все ще становила понад 200 смертей в Іль-де-Франс.

За даними агентства, смерті, пов'язані зі спекою, не обмежуються лише безпосередніми ефектами перегріву - зневодненням, гіпертермією - деякі наслідки проявляються лише через кілька днів.

Нагадаємо, ця хвиля спеки забрала життя не лише у Франції. За офіційними даними, у Європі через аномальну спеку загинуло близько 10 тисяч людей, а надмірна смертність у Бельгії стала найвищою за всю історію спостережень.

Раніше повідомлялося, що червень став найтеплішим у Західній Європі за всю історію спостережень - екстремальна спека побила температурні рекорди.

Також ми писали, що заступниця мера Парижа Одрі Пульвар у відповідь на критику з боку США заявила, що Сполучені Штати залишаються одним із найбільших у світі джерел викидів парникових газів, і саме Америка значною мірою винна у наслідках глобального потепління.

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