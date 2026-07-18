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Во Франции из-за жары погибли почти 3000 человек в неделю

02:00 18.07.2026 Сб
2 мин
Реальные цифры могут оказаться еще выше нынешних оценок
aimg Екатерина Коваль
Во Франции из-за жары погибли почти 3000 человек в неделю Фото: нынешнюю жару считают рекордной (Getty Images)
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Из-за рекордной жары в конце июня смертность в регионе Иль-де-Франс выросла более чем вдвое по сравнению с нормой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Сколько человек погибло

В период с 22 по 28 июня в регионе Иль-де-Франс зафиксирован значительный рост смертности на фоне волны жары. По обновленным данным, разница между ожидаемым и фактическим количеством смертей составляла 122%, или 1565 дополнительных случаев.

В общей сложности смертность в регионе превысила обычный уровень почти вдвое - около 3000 смертей.

Кто больше всего пострадал

"Речь шла преимущественно о людях старше 65 лет - 82,4% всех смертей", - уточнили в агентстве, добавив, что даже эти новые оценки могут быть занижены по сравнению с реальностью.

Почему предварительные данные были неполными

В начале июля агентство уже публиковало первые оценки избыточной смертности - тогда речь шла о более чем 2000 смертях по всей Франции (примерно 30% роста на национальном уровне, и более 62% - в Иль-де-Франс).

Однако эти цифры базировались только на электронных свидетельствах о смерти и сравнивались с предыдущей неделей, которая уже характеризовалась сильной жарой.

Новые оценки, опубликованные в пятницу, полнее - они учитывают и бумажные свидетельства о смерти, а сравнение теперь ведется именно с нормальным уровнем смертности, а не с предыдущей аномальной неделей.

Что было дальше

На следующей неделе наступило короткое затишье перед новой волной жары, которая сейчас подходит к концу. Впрочем, возвращение к норме так и не произошло - избыточная смертность в эти дни все еще составляла более 200 смертей в Иль-де-Франсе.

По данным агентства, смерти, связанные с жарой, не ограничиваются лишь непосредственными эффектами перегрева – обезвоживанием, гипертермией – некоторые последствия проявляются лишь через несколько дней.

Напомним, эта волна жары унесла жизни не только во Франции. По официальным данным, в Европе из-за аномальной жары погибли около 10 тысяч человек, а чрезмерная смертность в Бельгии стала самой высокой за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что июнь стал самым теплым в Западной Европе за всю историю наблюдений - экстремальная жара побила температурные рекорды.

Также мы писали, что заместитель мэра Парижа Одри Пульвар в ответ на критику со стороны США заявила, что Соединенные Штаты остаются одним из самых больших в мире источников выбросов парниковых газов, и именно Америка в значительной степени виновата в последствиях глобального потепления.

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