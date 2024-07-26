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У Франції через диверсії скасували потяги з Нідерландів

Фото: У Франції через диверсії на залізницях скасували потяги (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародна компанія Eurostar попросила пасажирів відкласти свої поїздки до Франції або Великобританії. Компанія звернулась до пасажирів через проблеми на французьких залізницях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NU.nl.

За даними видання, порушники влаштували акції навколо залізничних ліній чим порушили рух потягів. На північ і захід від Парижа поїзди курсують рідше або взагалі не ходять.

Багато швидкісних ліній також не працюють. І все це сталось в день відкриття Олімпійських ігор в Парижі.

Потяги Eurostar, що курсують між Амстердамом і Парижем, також мають серйозні ускладнення на французькій залізничній мережі. Це помічають не лише вболівальники, але й учасники Олімпіади, які хочуть дістатися до Парижа потягом з Нідерландів.

Eurostar закликає клієнтів відкласти свою подорож, якщо це можливо. Швидкісні поїзди між Ліллем і Парижем доводиться перенаправляти, і, як наслідок, пасажири легко можуть запізнитися на півтори години.

Деякі поїзди взагалі не працюють.

Згідно з повідомленням Eurostar, клієнти, які забронювали квитки на поїзд, будуть проінформовані електронною поштою та текстовими повідомленнями.

 

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 26 липня, у день старту Олімпіади, у Франції стався масштабний збій на залізниці.

Більше того, з міркувань безпеки у Франції евакуювали "Євроаеропорт". Польоти були тимчасово призупинені.

Однак на цьому курйози не закінчились. Вже під час відкриття цьогорічних Олімпійських ігор розгорівся скандал. Французи почали лютувати через виступ Леді Гаги.

Детальніше про Олімпіаду та церемонію відкриття - у матеріалі РБК-Україна.

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Франція