У Франції через диверсії скасували потяги з Нідерландів

За даними видання, порушники влаштували акції навколо залізничних ліній чим порушили рух потягів. На північ і захід від Парижа поїзди курсують рідше або взагалі не ходять.

Багато швидкісних ліній також не працюють. І все це сталось в день відкриття Олімпійських ігор в Парижі.

Потяги Eurostar, що курсують між Амстердамом і Парижем, також мають серйозні ускладнення на французькій залізничній мережі. Це помічають не лише вболівальники, але й учасники Олімпіади, які хочуть дістатися до Парижа потягом з Нідерландів.

Eurostar закликає клієнтів відкласти свою подорож, якщо це можливо. Швидкісні поїзди між Ліллем і Парижем доводиться перенаправляти, і, як наслідок, пасажири легко можуть запізнитися на півтори години.

Деякі поїзди взагалі не працюють.

Згідно з повідомленням Eurostar, клієнти, які забронювали квитки на поїзд, будуть проінформовані електронною поштою та текстовими повідомленнями.