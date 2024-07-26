Во Франции из-за диверсий отменили поезда из Нидерландов

По данным издания, нарушители устроили акции вокруг железнодорожных линий, чем нарушили движение поездов. Севернее и западнее Парижа поезда курсируют реже или вообще не ходят.

Многие скоростные линии также не работают. И это произошло в день открытия Олимпийских игр в Париже.

Поезда Eurostar, курсирующие между Амстердамом и Парижем, также испытывают серьезные осложнения на французской железнодорожной сети. Это замечают не только болельщики, но и участники Олимпиады, которые хотят добраться до Парижа из Нидерландов.

Eurostar призывает клиентов отложить свое путешествие по возможности. Скоростные поезда между Лиллем и Парижем приходится перенаправлять, и, как следствие, пассажиры легко могут опоздать на полтора часа.

Некоторые поезда вообще не работают.

Согласно сообщению Eurostar, клиенты, забронировавшие билеты на поезд, будут проинформированы по электронной почте и текстовым сообщениям.