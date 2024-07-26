ua en ru
Пт, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Франції з міркувань безпеки евакуювали "Євроаеропорт"

П'ятниця 26 липня 2024 13:49
UA EN RU
У Франції з міркувань безпеки евакуювали "Євроаеропорт" Фото: у Франції з міркувань безпеки евакуювали "Євроаеропорт" (twitter.com/euroairportcom)
Автор: Сергій Пишкін

"Аеропорт Ба́зеля - Мюлуза" (Євроаеропорт), який розташований у Франції, евакуювали. Польоти тимчасово призупинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт EuroAirport.

"З міркувань безпеки термінал довелося евакуювати, і наразі він закритий. Польоти тимчасово призупинені. Просимо пасажирів звертатися до своїх авіакомпаній для отримання інформації про свій рейс", - пише "Євроаеропорт".

Наразі причини евакуації не уточнюються.

Варто додати, що у Франції, тим часом, стався масштабний збій у роботі залізниці. Влада стверджує про ймовірність диверсії.

Олімпіада-2024

Сьогодні, 26 липня, у Франції розпочалась Олімпіада-2024. Церемонія відкриття змагань відбудеться у Парижі. Прапороносцями були обрані:

  • тенісистка Еліна Світоліна;
  • плавець Михайло Романчук.

Як писали ЗМІ, у липні Ізраїль попередив Францію про ризик терористичних актів проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор.

Детальніше про Олімпіаду та церемонію відкриття - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Олімпіада 2024
NEWS
Зв'язки вбивці Фаріон вивчаються. Одна з версій - причетність Росії, - СБУ
Зв'язки вбивці Фаріон вивчаються. Одна з версій - причетність Росії, - СБУ
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм