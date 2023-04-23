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У Франції автівка в'їхала у натовп на фестивалі: десяток людей поранені

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Берк-сюр-Мер, Неділя 23 квітня 2023 14:15
У Франції автівка в'їхала у натовп на фестивалі: десяток людей поранені Фото: у Франції автівка в'їхала у натовп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Франції автомобіль в'їхав у натовп відпочивальників на фестивалі. Понад десяток осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Аварія сталася у суботу, 22 квітня, у місті Берк-сюр-Мер на півночі Франції. Відомо, що за кермом автомобіля перебував літній чоловік. Він не впорався з керування і в'їхав у натовп на міжнародному фестивалі повітряних зміїв.

Поранення отримали 11 осіб. Найбільше постраждали чотири жінки, серед яких дві пенсіонерки, 75 та 82 років.

Поліція перевірила стан водія. За попередніми даними, чоловік не мав ні алкогольного, ні наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, 15 квітня у французькому Бордо автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп.

Як повідомлялося, у Польщі автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет. Внаслідок аварії є постраждалі українці.

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