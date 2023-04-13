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У Польщі перекинувся автобус з українцями: є постраждалі

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Польща, Четвер 13 квітня 2023 17:25
У Польщі перекинувся автобус з українцями: є постраждалі Ілюстративне фото: у Польщі перекинувся автобус з українцями (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 13 квітня, у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет. Внаслідок аварії постраждало четверо українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inpoland.net.pl.

Як повідомляється, в автобусі їхало 14 осіб, з них 12 пасажирів і двоє водіїв.

Внаслідок аварії четверо людей отримали легкі травми. Трьох жінок і 15-річного хлопця доставили до місцевої лікарні.

У поліції повідомили, що водій автобуса, ймовірно, щоб уникнути зіткнення з сарною, яка вискочила на дорогу, різко повернув праворуч. У результаті транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся.

Автобус прямував з України до Познані. Всередині були лише громадяни України. Усі вони (крім травмованих) після аварії залишилися на сусідній заправці чекати іншого автобуса.

У Польщі перекинувся автобус з українцями: є постраждалі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на автодорозі Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску "Удобне" тимчасово зупинений рух автотранспорту. Причиною тому є ДТП за участі автобуса.

Також раніше ми писали, що на півдні Польщі у районі міста Мисловіце зіткнулися мікроавтобуси, які перевозили українців. Внаслідок інциденту є постраждалі.

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