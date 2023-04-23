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Во Франции автомобиль въехал в толпу на фестивале: десяток человек ранены

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Берк-сюр-Мер, Воскресенье 23 апреля 2023 14:15
Во Франции автомобиль въехал в толпу на фестивале: десяток человек ранены Фото: во Франции автомобиль въехал в толпу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во Франции автомобиль въехал в толпу отдыхающих на фестивале. Более десятка человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Авария произошла в субботу, 22 апреля, в городе Берк-сюр-Мер на севере Франции. Известно, что за рулем автомобиля находился пожилой мужчина. Он не справился с управлением и въехал в толпу на международном фестивале воздушных змеев.

Ранения получили 11 человек. Больше всего пострадали четыре женщины, среди которых две пенсионерки, 75 и 82 лет.

Полиция проверила состояние водителя. По предварительным данным, у мужчины не было ни алкогольного, ни наркотического опьянения.

Напомним, 15 апреля во французском Бордо автомобиль на большой скорости въехал в толпу.

Как сообщалось, в Польше автобус съехал с дороги и слетел в кювет. В результате аварии есть пострадавшие украинцы.

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