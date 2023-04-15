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У Франції автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп, багато постраждалих

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Субота 15 квітня 2023 12:26
У Франції автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп, багато постраждалих Фото: у Франції автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп, багато постраждалих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Бордо Франції автомобіліст на великій швидкості в'їхав у натовп. Шестеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні травми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання France Bleu.

Згідно з попереднім розслідуванням, чоловік не впорався з керуванням.

Зазначається, що інцидент стався під час перегонів. Автомобіль вилетів на повній швидкості на повороті внаслідок чого в'їхав у натовп глядачів.

Правоохоронці затримали чотирьох людей - водія автомобіля, та трьох його пасажирів. Наразі усі вони перебувають під вартою.

Двоє 18-річних людей отримали сильні поранення внаслідок інциденту. Обох було госпіталізовано.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет. Внаслідок аварії є постраждалі українці.

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