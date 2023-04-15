У Франції автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп, багато постраждалих
В місті Бордо Франції автомобіліст на великій швидкості в'їхав у натовп. Шестеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні травми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання France Bleu.
Згідно з попереднім розслідуванням, чоловік не впорався з керуванням.
Зазначається, що інцидент стався під час перегонів. Автомобіль вилетів на повній швидкості на повороті внаслідок чого в'їхав у натовп глядачів.
Правоохоронці затримали чотирьох людей - водія автомобіля, та трьох його пасажирів. Наразі усі вони перебувають під вартою.
Двоє 18-річних людей отримали сильні поранення внаслідок інциденту. Обох було госпіталізовано.
France.Bordeaux. pic.twitter.com/PAvt7X8nRd— Budisantoso (@Budisan49625819) April 15, 2023
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет. Внаслідок аварії є постраждалі українці.
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