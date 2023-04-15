У Франції автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп, багато постраждалих

В місті Бордо Франції автомобіліст на великій швидкості в'їхав у натовп. Шестеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні травми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання France Bleu .

Згідно з попереднім розслідуванням, чоловік не впорався з керуванням.

Зазначається, що інцидент стався під час перегонів. Автомобіль вилетів на повній швидкості на повороті внаслідок чого в'їхав у натовп глядачів.

Правоохоронці затримали чотирьох людей - водія автомобіля, та трьох його пасажирів. Наразі усі вони перебувають під вартою.

Двоє 18-річних людей отримали сильні поранення внаслідок інциденту. Обох було госпіталізовано.