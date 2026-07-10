ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Франції анонсували нову зустріч "Коаліції охочих", чекають на Зеленського

18:23 10.07.2026 Пт
2 хв
Що обговорюватимуть європейські партнери задля військової підтримки України?
aimg Олена Бджола
У Франції анонсували нову зустріч "Коаліції охочих", чекають на Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

13 липня у Парижі пройде зустріч щонайменше 25 глав держав та урядів. "Коаліція охочих" запланувала збільшити підтримку України та тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Єлисейського палацу, пише Le Monde.

Зеленський відвідає Францію

Президент України Володимир Зеленський перебуватиме у понеділок у Парижі на зустрічі "Коаліції охочих".

Мета - "досягти припинення вогню та відновлення» мирних переговорів у війні Росії проти України", йдеться у заяві французької адміністрації.

Нова зустріч "Коаліції охочих"

Коаліція, створена Францією та Великою Британією для надання військової підтримки та гарантій безпеки Україні, об'єднує 35 країн, переважно європейських.

До заходу також приєднаються Молдова та Північна Македонія.

Саміт пройде у поєднанні з традиційним військовим парадом на Єлисейських полях на честь взяття Бастилії.

"Зустріч відбудеться у дуже сильний момент трансатлантичного зближення та єдності, а також при сприятливій динаміці для Києва", - зазначили в адміністрації президента Франції.

Україна зможе закуповувати військову техніку та озброєння у британських компаній за кошти європейської позики. Офіційне оголошення планують зробити 13 липня під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі.

Україна разом із західними партнерами погодила план реагування на можливі порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню. Якщо воєнні дії продовжаться й після цього, пропозиція перейде до другого етапу втручання з використанням сил "Коаліції охочих".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Франція Україна Париж Коаліція охочих
Новини
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників