У Франції анонсували нову зустріч "Коаліції охочих", чекають на Зеленського

13 липня у Парижі пройде зустріч щонайменше 25 глав держав та урядів. "Коаліція охочих" запланувала збільшити підтримку України та тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Єлисейського палацу, пише Le Monde.

"Зустріч відбудеться у дуже сильний момент трансатлантичного зближення та єдності, а також при сприятливій динаміці для Києва", - зазначили в адміністрації президента Франції.

Саміт пройде у поєднанні з традиційним військовим парадом на Єлисейських полях на честь взяття Бастилії.

До заходу також приєднаються Молдова та Північна Македонія.

Коаліція, створена Францією та Великою Британією для надання військової підтримки та гарантій безпеки Україні, об'єднує 35 країн, переважно європейських.

Мета - "досягти припинення вогню та відновлення» мирних переговорів у війні Росії проти України", йдеться у заяві французької адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський перебуватиме у понеділок у Парижі на зустрічі "Коаліції охочих".

Україна зможе закуповувати військову техніку та озброєння у британських компаній за кошти європейської позики. Офіційне оголошення планують зробити 13 липня під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі.

Україна разом із західними партнерами погодила план реагування на можливі порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню. Якщо воєнні дії продовжаться й після цього, пропозиція перейде до другого етапу втручання з використанням сил "Коаліції охочих".