Франція зробила крок до легалізації асистованого самогубства

Документ передбачає право на отримання допомоги для добровільного припинення життя за суворо визначених умов. За закон проголосував 291 депутат, проти - 241. Цей законопроєкт кілька років викликав гострі політичні та етичні дискусії у країні.

Відомо, що скористатися новим правом зможуть лише повнолітні громадяни Франції або іноземці, які постійно проживають у країні. Вони повинні страждати на тяжке та невиліковне захворювання в запущеній або термінальній стадії, яке спричиняє постійні фізичні чи психологічні страждання, що пацієнт вважає нестерпними. Також людина має бути здатною самостійно та усвідомлено ухвалити таке рішення.

Закон передбачає, що пацієнт переважно самостійно приймає препарат, який призводить до смерті. Якщо ж фізичний стан не дозволяє цього зробити, допомогти можуть лікар або медичний працівник. Перед ухваленням рішення лікар повинен переконатися, що всі вимоги закону виконані, а також провести консультації з іншими фахівцями.

Водночас нові правила не поширюються на людей, які страждають виключно на психічні розлади або нейродегенеративні захворювання, що позбавляють здатності самостійно висловлювати свою волю, зокрема хворобу Альцгеймера.

Попри схвалення парламентом, закон ще має перевірити Конституційна рада Франції. Лише після її висновку документ зможе офіційно набути чинності.

Президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X написав, що питання життя, страждання та людської гідності вимагало виваженого підходу.

"У цьому питанні, яке є водночас дуже особистим і надзвичайно серйозним, існував лише один можливий шлях - дати час на те, щоб вислухати одне одного, вести діалог і провести повноцінну дискусію", - написав він.