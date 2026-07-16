Франция шагнула к легализации ассистированного самоубийства

Документ предусматривает право на получение пособия для добровольного прекращения жизни при строго определенных условиях. За закон проголосовал 291 депутат, против – 241. Этот законопроект несколько лет вызвал острые политические и этические дискуссии в стране.

Известно, что воспользоваться новым правом смогут только совершеннолетние граждане Франции или постоянно проживающие в стране иностранцы. Они должны страдать тяжелым и неизлечимым заболеванием в запущенной или терминальной стадии, которое вызывает постоянные физические или психологические страдания, что пациент считает невыносимыми. Также человек должен быть способен самостоятельно и осознанно принять такое решение.

Закон предусматривает, что пациент преимущественно самостоятельно принимает препарат, приводящий к смерти. Если физическое состояние не позволяет этого сделать, помочь могут врач или медицинский работник. Перед принятием решения врач должен убедиться в том, что все требования закона выполнены, а также провести консультации с другими специалистами.

В то же время новые правила не распространяются на людей, страдающих исключительно психическими расстройствами или нейродегенеративными заболеваниями, лишающими способности самостоятельно выражать свою волю, в частности болезнь Альцгеймера.

Несмотря на одобрение парламентом, закон должен проверить Конституционный совет Франции. Только после ее заключения документ сможет официально вступить в силу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X написал, что вопрос жизни, страдания и человеческого достоинства потребовал взвешенного подхода.

"В этом вопросе, который является очень личным и очень серьезным, существовал лишь один возможный путь - дать время на то, чтобы выслушать друг друга, вести диалог и провести полноценную дискуссию", - написал он.