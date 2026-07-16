RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Франция шагнула к легализации ассистированного самоубийства

02:47 16.07.2026 Чт
2 мин
Почти 300 депутатов поддержали добровольное самоубийство для тяжелобольных
aimg Юлия Маловичко
Фото: флаг Франции в Париже (Getty Images)

Во Франции был одобрен закон, разрешающий ассистированную смерть для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Документ стал одним из самых резонансных социальных решений страны за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Документ предусматривает право на получение пособия для добровольного прекращения жизни при строго определенных условиях. За закон проголосовал 291 депутат, против – 241. Этот законопроект несколько лет вызвал острые политические и этические дискуссии в стране.

Известно, что воспользоваться новым правом смогут только совершеннолетние граждане Франции или постоянно проживающие в стране иностранцы. Они должны страдать тяжелым и неизлечимым заболеванием в запущенной или терминальной стадии, которое вызывает постоянные физические или психологические страдания, что пациент считает невыносимыми. Также человек должен быть способен самостоятельно и осознанно принять такое решение.

Закон предусматривает, что пациент преимущественно самостоятельно принимает препарат, приводящий к смерти. Если физическое состояние не позволяет этого сделать, помочь могут врач или медицинский работник. Перед принятием решения врач должен убедиться в том, что все требования закона выполнены, а также провести консультации с другими специалистами.

В то же время новые правила не распространяются на людей, страдающих исключительно психическими расстройствами или нейродегенеративными заболеваниями, лишающими способности самостоятельно выражать свою волю, в частности болезнь Альцгеймера.

Несмотря на одобрение парламентом, закон должен проверить Конституционный совет Франции. Только после ее заключения документ сможет официально вступить в силу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X написал, что вопрос жизни, страдания и человеческого достоинства потребовал взвешенного подхода.

"В этом вопросе, который является очень личным и очень серьезным, существовал лишь один возможный путь - дать время на то, чтобы выслушать друг друга, вести диалог и провести полноценную дискуссию", - написал он.

Следует отметить, что не все страны лояльны по вопросу ассистированного суицида. Например, словенцы на референдуме отклонили закон о помощи при смерти для неизлечимо больных, остановив его вступление в силу, несмотря на предварительное одобрение парламента.

Также сообщалось. что в январе 2022 года в Австрии вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию неизлечимо больных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Франция