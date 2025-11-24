"Співчуття перемогло": Словенія відмовилася легалізувати допомогу при смерті

Словенці на референдумі відхилили закон про допомогу при смерті для невиліковно хворих, зупинивши його набуття чинності попри попереднє схвалення парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За попередніми підрахунками виборчої комісії, проти евтаназії в Словенії проголосували близько 53% виборців, тоді як підтримали законопроєкт майже 46%. Явка становила приблизно 41%, а кількість голосів "проти" перевищила необхідний 20-відсотковий поріг від загальної кількості виборців.

Закон, ухвалений парламентом у липні, передбачав, що психічно дієздатні пацієнти без шансів на одужання або з нестерпним болем могли б самостійно ввести смертельні препарати після схвалення двох лікарів і консультаційного періоду. При цьому він не поширювався на людей із психічними захворюваннями.

Нові правила мали дати можливість важкохворим обирати "гідний кінець життя", стверджували прихильники евтаназії, серед яких і уряд прем’єр-міністра Роберта Голоба.

Опоненти ж - консервативні об’єднання, частина медичної спільноти та католицька церква - наполягали, що закон суперечить конституції й може знецінити людське життя.

Після оголошення результатів виборів лідер руху проти, Алеш Прімц, заявив, що "співчуття перемогло", а країна фактично відхилила "реформу соціальної держави, засновану на смерті через отруєння".

Після нинішнього волевиявлення дія закону призупиняється.

Попри поразку на референдумі, прем’єр Голоб підкреслив, що проблема не зникла: "Йдеться не про політику - це питання гідності, прав людини та особистого вибору".

Саме тому прихильники реформи сподіваються, що законодавство в майбутньому все ж буде оновлено.

Президент країни Наташа Пірц Мусар закликала громадян активніше брати участь у референдумах, наголошуючи на їх значенні для демократії: "Ми маємо право говорити політикам, що вважаємо правильним, а що - ні".

Словенія могла стати однією з небагатьох країн ЄС, де евтаназія дозволена законом; вже зараз подібні правила діють в Австрії, Нідерландах, Бельгії та деяких інших державах. Однак, за результатами голосування, суспільство вирішило, що до таких змін ще не готове.