ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Співчуття перемогло": Словенія відмовилася легалізувати допомогу при смерті

Словенія, Понеділок 24 листопада 2025 05:03
UA EN RU
"Співчуття перемогло": Словенія відмовилася легалізувати допомогу при смерті Фото: Президент Словенії Наташа Пірц Мусар (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Словенці на референдумі відхилили закон про допомогу при смерті для невиліковно хворих, зупинивши його набуття чинності попри попереднє схвалення парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За попередніми підрахунками виборчої комісії, проти евтаназії в Словенії проголосували близько 53% виборців, тоді як підтримали законопроєкт майже 46%. Явка становила приблизно 41%, а кількість голосів "проти" перевищила необхідний 20-відсотковий поріг від загальної кількості виборців.

Закон, ухвалений парламентом у липні, передбачав, що психічно дієздатні пацієнти без шансів на одужання або з нестерпним болем могли б самостійно ввести смертельні препарати після схвалення двох лікарів і консультаційного періоду. При цьому він не поширювався на людей із психічними захворюваннями.

Нові правила мали дати можливість важкохворим обирати "гідний кінець життя", стверджували прихильники евтаназії, серед яких і уряд прем’єр-міністра Роберта Голоба.

Опоненти ж - консервативні об’єднання, частина медичної спільноти та католицька церква - наполягали, що закон суперечить конституції й може знецінити людське життя.

Після оголошення результатів виборів лідер руху проти, Алеш Прімц, заявив, що "співчуття перемогло", а країна фактично відхилила "реформу соціальної держави, засновану на смерті через отруєння".

Після нинішнього волевиявлення дія закону призупиняється.

Попри поразку на референдумі, прем’єр Голоб підкреслив, що проблема не зникла: "Йдеться не про політику - це питання гідності, прав людини та особистого вибору".

Саме тому прихильники реформи сподіваються, що законодавство в майбутньому все ж буде оновлено.

Президент країни Наташа Пірц Мусар закликала громадян активніше брати участь у референдумах, наголошуючи на їх значенні для демократії: "Ми маємо право говорити політикам, що вважаємо правильним, а що - ні".

Словенія могла стати однією з небагатьох країн ЄС, де евтаназія дозволена законом; вже зараз подібні правила діють в Австрії, Нідерландах, Бельгії та деяких інших державах. Однак, за результатами голосування, суспільство вирішило, що до таких змін ще не готове.

Нагадаємо, у січні 2022 року в Австрії набув чинності закон, що дозволяє евтаназію невиліковно хворих.

Крім того, у червні 2025 року парламент Великої Британії проголосував за законопроєкт про легалізацію асистованого суїциду (евтаназії).

Читайте РБК-Україна в Google News
Словенія Референдум
Новини
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті