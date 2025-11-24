"Співчуття перемогло": Словенія відмовилася легалізувати допомогу при смерті
Словенці на референдумі відхилили закон про допомогу при смерті для невиліковно хворих, зупинивши його набуття чинності попри попереднє схвалення парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
За попередніми підрахунками виборчої комісії, проти евтаназії в Словенії проголосували близько 53% виборців, тоді як підтримали законопроєкт майже 46%. Явка становила приблизно 41%, а кількість голосів "проти" перевищила необхідний 20-відсотковий поріг від загальної кількості виборців.
Закон, ухвалений парламентом у липні, передбачав, що психічно дієздатні пацієнти без шансів на одужання або з нестерпним болем могли б самостійно ввести смертельні препарати після схвалення двох лікарів і консультаційного періоду. При цьому він не поширювався на людей із психічними захворюваннями.
Нові правила мали дати можливість важкохворим обирати "гідний кінець життя", стверджували прихильники евтаназії, серед яких і уряд прем’єр-міністра Роберта Голоба.
Опоненти ж - консервативні об’єднання, частина медичної спільноти та католицька церква - наполягали, що закон суперечить конституції й може знецінити людське життя.
Після оголошення результатів виборів лідер руху проти, Алеш Прімц, заявив, що "співчуття перемогло", а країна фактично відхилила "реформу соціальної держави, засновану на смерті через отруєння".
Після нинішнього волевиявлення дія закону призупиняється.
Попри поразку на референдумі, прем’єр Голоб підкреслив, що проблема не зникла: "Йдеться не про політику - це питання гідності, прав людини та особистого вибору".
Саме тому прихильники реформи сподіваються, що законодавство в майбутньому все ж буде оновлено.
Президент країни Наташа Пірц Мусар закликала громадян активніше брати участь у референдумах, наголошуючи на їх значенні для демократії: "Ми маємо право говорити політикам, що вважаємо правильним, а що - ні".
Словенія могла стати однією з небагатьох країн ЄС, де евтаназія дозволена законом; вже зараз подібні правила діють в Австрії, Нідерландах, Бельгії та деяких інших державах. Однак, за результатами голосування, суспільство вирішило, що до таких змін ще не готове.
Нагадаємо, у січні 2022 року в Австрії набув чинності закон, що дозволяє евтаназію невиліковно хворих.
Крім того, у червні 2025 року парламент Великої Британії проголосував за законопроєкт про легалізацію асистованого суїциду (евтаназії).