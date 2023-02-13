Франція закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь через новий наступ РФ, - ЗМІ

Уряд Франції настійно рекомендував своїм громадянам не здійснювати поїздки до Білорусі. Це пов'язано з війною в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як зазначає видання, влада Франції звернулася з таким закликом до своїх громадян, оскільки Росія розпочала новий наступ в Україні.
Варто зауважити, що сьогодні, 13 лютого, США закликали своїх громадян терміново залишити Росію через непередбачувані наслідки на тлі вторгнення росіян в Україну.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що новий наступ Росії в Україні, ймовірно, вже почався.
Також ми писали, що, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, масштабний наступ Росії в Україні розпочався на сході країни.
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