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Франция призвала своих граждан не посещать Беларусь из-за нового наступления РФ, - СМИ

Фото: Франция призвала своих граждан не посещать Беларусь из-за нового наступления РФ (flickr by Runemaker)
Автор: Иван Носальский

Правительство Франции настоятельно рекомендовало своим гражданам не совершать поездки в Беларусь. Это связано с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, власти Франции обратились с таким призывом к своим гражданам, поскольку Россия начала новое наступление в Украине.

Стоит заметить, что сегодня, 13 февраля, США призвали своих граждан срочно покинуть Россию из-за непредсказуемых последствий на фоне вторжения россиян в Украину.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что новое наступление России в Украине, вероятно, уже началось.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, масштабное наступление России в Украине началось на востоке страны.

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