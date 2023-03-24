Франція заборонила держслужбовцям користуватись популярними додатками

Сьогодні, 24 березня, уряд Франції заборонив державним службовцям використовувати TikTok та Netflix.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Нагадаємо, що компанія TikTok заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена пригрозила їй блокуванням на території Америки, якщо китайські власники компанії не позбавляться своєї частки.
Тим часом у Британії чиновникам вже заборонили використовувати TikTok.
Керівництво соцмережі TikTok розглядає можливість відокремлення від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.
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