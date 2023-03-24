Франція заборонила держслужбовцям користуватись популярними додатками

Нагадаємо, що компанія TikTok заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена пригрозила їй блокуванням на території Америки, якщо китайські власники компанії не позбавляться своєї частки.

Тим часом у Британії чиновникам вже заборонили використовувати TikTok.

Керівництво соцмережі TikTok розглядає можливість відокремлення від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.

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