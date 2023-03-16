В США можуть заборонити TikTok, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток, - Reuters

Компанія TikTok заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена пригрозила їй блокуванням на території Америки, якщо китайські власники компанії не позбавляться своєї частки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник TikTok Брук Оберветтер повідомила агентству, що компанія нещодавно отримала звістку від Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), очолюваного Міністерством фінансів США, який зажадав, щоб китайські власники програми продали свої акції. Інакше їм загрожує санкція у вигляді заборони відеододатку в США.

"Якщо метою є захист національної безпеки, відчуження часток, що належать китайським власникам, не вирішить проблему: зміна власника не накладе жодних нових обмежень на потоки даних або доступу до них", - заявив Оберветтер.

Білий дім поки що відмовився коментувати ці слова.