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TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg

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Вашингтон, Середа 15 березня 2023 05:49
TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg Фото: TikTok може відокремитися від материнської компанії, уникаючи заборони у США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Керівництво соцмережі TikTok розглядає можливість відокремлення від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Також таким чином менеджмент компанії сподівається усунути стурбованість американської влади в галузі національної безпеки. Подібний крок зараз розглядається як "крайня міра" на той випадок, якщо TikTok не вдасться переконати владу США у відсутності загрози соцмережі для американської нацбезпеки.

Наразі мобільний додаток проходить перевірку національної безпеки Комітетом із іноземних інвестицій у Сполучених Штатах.

TikTok, яким користуються понад 100 млн американців, піддається дедалі більшій критиці через побоювання, що дані користувача можуть опинитися в руках китайського уряду. Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу має виступити перед Конгресом США наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Білий дім підтримав законопроект RESTRICT, який дозволить федеральному уряду регулювати та навіть забороняти іноземні технології, включаючи TikTok.

Нагадаємо, що адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok із усіх урядових пристроїв.

Крім того, дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

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