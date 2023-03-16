ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Безпека на першому місці. Британським чиновникам заборонили використовувати TikTok

Новость на русском →
Британія, Четвер 16 березня 2023 17:11
Безпека на першому місці. Британським чиновникам заборонили використовувати TikTok Фото: TikTok (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Великобританії забороняє використання чиновниками на службових мобільних пристроях соціальної мережі TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера герцогства Ланкастер Олівера Даудена.

"Ми збираємося заборонити використання TikTok на урядових пристроях. Цей захід негайно набуде чинності", - йдеться у заяві.

Зазначається, що додаток потенційно може зберігати та передавати третій стороні особисті дані користувачів, у тому числі їх контакти та геолокацію. Він наголосив, що рішення про заборону було ухвалено на підставі рекомендацій британських спецслужб.

За словами Даудена, винятки на застосування TikTok чиновниками в королівстві можуть бути зроблені тільки в тих випадках, коли це буде необхідно з операційних причин, всі ситуації розглядатимуться в індивідуальному порядку із залученням фахівців у галузі безпеки.

Член британського уряду зазначив, що рішення про заборону використання TikTok стосується тільки робочих телефонів, при цьому чиновники, як і раніше, можуть використовувати соціальну мережу на особистих смартфонах.

Нагадаємо, що компанія TikTok заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена пригрозила їй блокуванням на території Америки, якщо китайські власники компанії не позбавляться своєї частки.

Керівництво соцмережі TikTok розглядає можливість відокремлення від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія TikTok
NEWS
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України