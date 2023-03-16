Безпека на першому місці. Британським чиновникам заборонили використовувати TikTok
Уряд Великобританії забороняє використання чиновниками на службових мобільних пристроях соціальної мережі TikTok.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера герцогства Ланкастер Олівера Даудена.
"Ми збираємося заборонити використання TikTok на урядових пристроях. Цей захід негайно набуде чинності", - йдеться у заяві.
Зазначається, що додаток потенційно може зберігати та передавати третій стороні особисті дані користувачів, у тому числі їх контакти та геолокацію. Він наголосив, що рішення про заборону було ухвалено на підставі рекомендацій британських спецслужб.
За словами Даудена, винятки на застосування TikTok чиновниками в королівстві можуть бути зроблені тільки в тих випадках, коли це буде необхідно з операційних причин, всі ситуації розглядатимуться в індивідуальному порядку із залученням фахівців у галузі безпеки.
Член британського уряду зазначив, що рішення про заборону використання TikTok стосується тільки робочих телефонів, при цьому чиновники, як і раніше, можуть використовувати соціальну мережу на особистих смартфонах.
Нагадаємо, що компанія TikTok заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена пригрозила їй блокуванням на території Америки, якщо китайські власники компанії не позбавляться своєї частки.
Керівництво соцмережі TikTok розглядає можливість відокремлення від материнської компанії ByteDance, щоб уникнути блокування у США та країнах Євросоюзу.
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