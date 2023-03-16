Безпека на першому місці. Британським чиновникам заборонили використовувати TikTok

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера герцогства Ланкастер Олівера Даудена.

"Ми збираємося заборонити використання TikTok на урядових пристроях. Цей захід негайно набуде чинності", - йдеться у заяві.

Зазначається, що додаток потенційно може зберігати та передавати третій стороні особисті дані користувачів, у тому числі їх контакти та геолокацію. Він наголосив, що рішення про заборону було ухвалено на підставі рекомендацій британських спецслужб.

За словами Даудена, винятки на застосування TikTok чиновниками в королівстві можуть бути зроблені тільки в тих випадках, коли це буде необхідно з операційних причин, всі ситуації розглядатимуться в індивідуальному порядку із залученням фахівців у галузі безпеки.

Член британського уряду зазначив, що рішення про заборону використання TikTok стосується тільки робочих телефонів, при цьому чиновники, як і раніше, можуть використовувати соціальну мережу на особистих смартфонах.