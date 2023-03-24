RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция запретила госслужащим пользоваться популярными приложениями

Фото: Франция запретила госслужащим пользоваться популярными приложениями (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 марта, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Напомним, что компания TikTok заявила, что администрация президента США Джо Байдена пригрозила ей блокировкой на территории Америки, если китайские владельцы компании не лишатся своей доли.

Между тем, в Британии чиновникам уже запретили использовать TikTok.

Руководство соцсети TikTok рассматривает возможность отделения от материнской компании ByteDance во избежание блокирования в США и странах Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияСоединенные Штаты АмерикиКитайNetflixTikTok