Франция запретила госслужащим пользоваться популярными приложениями

Напомним, что компания TikTok заявила, что администрация президента США Джо Байдена пригрозила ей блокировкой на территории Америки, если китайские владельцы компании не лишатся своей доли.

Между тем, в Британии чиновникам уже запретили использовать TikTok.

Руководство соцсети TikTok рассматривает возможность отделения от материнской компании ByteDance во избежание блокирования в США и странах Евросоюза.

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