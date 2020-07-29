ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Франція виступила проти тотального закриття кордонів ЄС

Париж, Середа 29 липня 2020 13:59
Франція виступила проти тотального закриття кордонів ЄС
Фото: Клеман Бон (twitter com CBeaune)
Автор: Роман Калиниченко

Франція не планує вводити повну заборону на поїздки в європейські країни

Франція закликала країни-члени ЄС уникати повної заборони на поїздки всередині Європи і Шенгенської зони. Франція також не планує забороняти подорожі в європейські країни.

Про це заявив держсекретар МЗС Франції Клеман Бон, передає Politico.

За його словами, французький уряд створить рекомендації для поїздок в небезпечні регіони, де поновилося поширення коронавірусу, але самі поїздки забороняти не буде.

"Треба якомога більше уникати тотального закриття кордонів в межах Європи і Шенгенської зони. Ми намагаємося боротися з кластерами без непропорційних заходів", - сказав Бон.

Як приклад, він навів рекомендацію для мандрівників, які зібралися в іспанську Каталонію, де нещодавно стався спалах вірусу.

"Але ця міра не поширюється на всю Іспанію", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше ЄС дозволив відкрити кордони для деяких категорій українців.

Напередодні стало відомо, що для більшості українців зовнішні межі блоку залишаться закритими на невизначений час.

В українському Кабінеті міністрів сьогодні спрогнозували, коли українці зможуть вільно подорожувати країнами Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЕвросоюзФранціякордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся