ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ЕС сократит список стран "зеленой зоны" и оставит границы закрытыми, - Bloomberg

Брюссель, Вторник 28 июля 2020 10:29
ЕС сократит список стран "зеленой зоны" и оставит границы закрытыми, - Bloomberg
Фото: аэропорт (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Из списка стран "зеленой зоны" могут исключить 6 государств

Европейский Союз планирует оставлять закрытыми внешние границы для стран блока. Также обновит перечень стран, гражданам которых разрешен въезд, Украины среди них снова нет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Из списка стран "зеленой зоны" могут исключить Канаду, Японию, Китай, Алжир, Марокко и Южную Корею.

Сейчас в список также входят Австралия, Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Европейский Союз планирует оставить границы закрытыми для ряда стран еще, как минимум, на две недели.

Напомним, Cовет ЕС утвердил ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта.

Отметим, для украинцев открылись для въезда еще 13 стран, по состоянию на сейчас таких стран уже 39.

В частности, Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Евросоюзграница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь