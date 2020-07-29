В Кабмине спрогнозировали, когда можно будет свободно путешествовать в страны ЕС

Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина)

Активный диалог об открытии границ ЕС для украинцев начнется лишь в сентябре

Полноценное возобновление путешествий в Европу возобновится, когда снизятся показатели заболеваемости коронавирусом. О свободном въезде в страны Шенгенской зоны можно будет говорить не раньше осени.

Об этом заявила в интервью "Сегодня" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, возобновление полноценных путешествий в ЕС не зависит от политических договоренностей, это исключительно эпидемиологический вопрос.

Стефанишина напомнила, что, согласно рекомендациям Еврокомиссии, каждая страна ЕС может принимать решение о снятии запрета на въезд самостоятельно.

Вице-премьер также отметила, что политика ЕС касательно ограничений на въезд граждан с третьих стран касается не только Украины.

"Ограничения, связанные с коронавирусом, и безвиз - это разные вопросы. Безвиз - это политическое решение и к нему вопросов нет. Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью", - заключила Стефанишина.

Напомним, ранее ЕС разрешил открыть границы для некоторых категорий украинцев.

Накануне стало известно, что для большинства украинцев внешние границы блока останутся закрытыми на неопределенное время.