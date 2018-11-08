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Франция выступила против кандидатуры Вебера на пост главы Еврокомиссии

Новости » Политика    08.11.2018 - 17:30
Фото: Натали Луазо (flickr.com/ANESP)
Фото: Натали Луазо (flickr.com/ANESP)

Вебер стал единым кандидатом на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии

Париж возмущен тем, что кандидатом на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии стал вице-президент немецкого Христианско-демократического союза Манфред Вебер. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра по европейским делам Франции Натали Луазо.

"ЕНП выбирает кандидата, который несколько месяцев назад ратовал за Орбана. Несмотря на риски нарушения Венгрией основных ценностей Евросоюза", - написала она.

Франция выступила против кандидатуры Вебера на пост главы ЕврокомиссииОна напомнила о наступлении Будапешта на свободу прессы и судебную власть. Новые венгерские законы также позволяют правоохранителям стрелять по мигрантам резиновыми пулями и предусматривают тюремные сроки для людей, которые им помогают.

Отметим, Вебер стал единым кандидатом на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной политической силы в Европе - консервативной Европейской народной партии на предстоящих выборах в Европарламент в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-министр иностранных дел Нидерландов, ныне вице-президента Еврокомиссии Франс Тиммерманс, собирается выставить свою кандидатуру на пост главы Европейской комиссии. 

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