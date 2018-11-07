Председателем Еврокомиссии может стать экс-глава МИД Нидерландов

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Франс Тиммерманс считает, что Путин и Трамп стремятся расколоть Европу

Экс-министр иностранных дел Нидерландов, ныне вице-президента Еврокомиссии Франс Тиммерманс, собирается выставить свою кандидатуру на пост главы Европейской комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В числе тем, которые он намерен включить в свою программу, Тиммерманс назвал угрозу со стороны президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которые, "стремятся расколоть Европу". Также он намерен поднять проблему изменения климата, технологического прогресса, снижения социальных стандартов.

В ходе заседания фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" возможный кандидат в председатели Еврокомиссии заявил, что политическим силам, которые на выборах в Европарламент в конце мая 2019 года будут выступать за раздробленную Европу, нужно противостоять программой, показывающей, что "мы занимаемся темами, которые беспокоят европейцев".

Как отмечает издание, одним из конкурентов социал-демократа Тиммерманса в борьбе за пост главы Еврокомисии может стать немецкий политик Манфред Вебер, представляющий немецкий Христианско-социальный союз, который намерен баллотироваться от Европейской народной партии, обладающей в настоящее время большинством мест в Европарламенте.

Напомним, в Госдепе США считают, что Европейский союз не должен ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет.