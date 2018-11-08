ЕНП выбрала Манфреда Вебера кандидатом в председатели Еврокомиссии

Фото: Манфред Вебер (flickr.com epp_group_official)

Манфред Вебер стал единым кандидатом на пост главы Европейской комиссии

Немецкий политик Манфред Вебер стал единым кандидатом на пост главы Европейской комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.

Сообщается, что Вебер стал единым кандидатом на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной политической силы в Европе - консервативной Европейской народной партии на предстоящих выборах в Европарламент в 2019 году.

Вице-президент ЕНП в Совете Европы Георгий Логвинский заявил, что новым председателем Еврокомиссии станет друг Украины Манфред Вебер. Логвинский уже провел встречу с Вебером. По его словам, позиция кандидата в отношении Украины и будущего Европы "превосходит все ожидания".

Фото (facebook.com/georgiylogvinskiy)

Как известно, выборы в Европейский парламент пройдут 23 мая 2019 года в 28 странах Европейского союза. Таким образом, до начала выборов каждая фракция ЕП называет своего претендента на пост главы Еврокомиссии. С 2014 года главой Еврокомиссии является Жан-Клод Юнкер. Юнкер оставит свой пост в ноябре 2019 года.

Отметим, ранее немецкие СМИ называли председателя фракции Европейской народной партии в Европарламенте, члена ХДС Манфреда Вебера, министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера и министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен возможными претендентов на должность глав еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-министр иностранных дел Нидерландов, ныне вице-президента Еврокомиссии Франс Тиммерманс, собирается выставить свою кандидатуру на пост главы Европейской комиссии.