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Франція виступила проти кандидатури Вебера на пост голови Єврокомісії

Новини » Політика    08.11.2018 - 17:30
Фото: Наталі Луазо (flickr.com/ANESP)
Фото: Наталі Луазо (flickr.com/ANESP)

Вебер став єдиним кандидатом на пост голови Єврокомісії від Європейської народної партії

Париж обурений тим, що кандидатом на пост голови Єврокомісії від Європейської народної партії став віце-президент німецького Християнсько-демократичного союзу Манфред Вебер. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра з європейських справ Франції Наталі Луазо.

"ЄНП вибирає кандидата, який кілька місяців тому ратував за Орбана. Незважаючи на ризики порушення Угорщиною основних цінностей Євросоюзу", - написала вона.

Франція виступила проти кандидатури Вебера на пост голови Єврокомісії

Вона нагадала про наступ Будапешта на свободу преси і судову владу. Нові угорські закони також дозволяють правоохоронцям стріляти по мігрантам гумовими кулями і передбачають тюремні терміни для людей, які їм допомагають.

Зазначимо, Вебер став єдиним кандидатом на пост голови Єврокомісії від найбільш впливової політичної сили в Європі - консервативної Європейської народної партії на майбутніх виборах в Європарламент в 2019 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-міністр закордонних справ Нідерландів, нині віце-президента Єврокомісії Франс Тиммерманс, збирається виставити свою кандидатуру на посаду голови Європейської комісії.

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