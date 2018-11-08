Франція виступила проти кандидатури Вебера на пост голови Єврокомісії

Фото: Наталі Луазо (flickr.com/ANESP)

Вебер став єдиним кандидатом на пост голови Єврокомісії від Європейської народної партії

Париж обурений тим, що кандидатом на пост голови Єврокомісії від Європейської народної партії став віце-президент німецького Християнсько-демократичного союзу Манфред Вебер. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра з європейських справ Франції Наталі Луазо.

"ЄНП вибирає кандидата, який кілька місяців тому ратував за Орбана. Незважаючи на ризики порушення Угорщиною основних цінностей Євросоюзу", - написала вона.

Вона нагадала про наступ Будапешта на свободу преси і судову владу. Нові угорські закони також дозволяють правоохоронцям стріляти по мігрантам гумовими кулями і передбачають тюремні терміни для людей, які їм допомагають.

Зазначимо, Вебер став єдиним кандидатом на пост голови Єврокомісії від найбільш впливової політичної сили в Європі - консервативної Європейської народної партії на майбутніх виборах в Європарламент в 2019 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-міністр закордонних справ Нідерландів, нині віце-президента Єврокомісії Франс Тиммерманс, збирається виставити свою кандидатуру на посаду голови Європейської комісії.