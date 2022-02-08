Франция выделит 1,2 млрд евро на проекты развития в Украине

Франция выделит Украине 1,2 млрд евро на проекты развития. Деньги будут предоставлены в рамках новой программы финансового сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте президента .

Отметим, сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский назвал эти деньги макрофинансовой помощью, но эти средства оказались программным финансированием.

"Экономическая поддержка очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими странами. Мощный шаг со стороны Эммануэля, со стороны Франции, - выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно поможет нам стабилизировать экономику. Мы и сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины", - говорил Зеленский.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон заявил, что гарантия на 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи дается "с верой и поддержкой, как залог стабильности и безопасности" Украины.

Как уточнили в Офисе президента Украины, 1,2 млрд евро программного финансирования выделяются дополнительно к выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 млрд евро от ЕС.

"Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях", - говорится в сообщении.

Как заявил замглавы ОП Ростислав Шурма, деньги могут быть направлены на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной. Также эти проекты предусматривают привлечение французских поставщиков и подрядчиков.

Кроме того, сегодня были подписаны документы по финансированию и поставке в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 млн евро, пожарно-спасательной техники и строительству патрульных катеров для ГСЧС, на что предусмотрено отдельное финансирование.